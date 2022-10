Conheça as Normas Regulamentadoras — NR´s

NR’s são normas que regulamentam as diretrizes de segurança e saúde no meio ambiente do trabalho.

Tem o objetivo de garantir condições mínimas para todas as pessoas que exercem função laboral (trabalho).

Devem ser cumpridas por todos os empregadores e são obrigatórias tanto para as empresas privadas quanto para as públicas.

Para elaboração, revisão e atualização das Normas Regulamentadoras existem comissões formadas por especialistas que tem como objetivo analisar e propor adequações e melhorias.

As normas estão sempre em revisão.

O Ministério Público do Trabalho (MTE) tem a obrigação de garantir que as empresas respeitem as normas. É o ministério responsável pela fiscalização.