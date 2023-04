Conheça o engenheiro mineiro que trabalha na NASA

"Ao infinito e além". Esse é o propósito do mineiro Ivair Gontijo, um engenheiro que trabalha na NASA há quase duas décadas e fez parte do projeto que descobriu minerais de Minas Gerais em Marte. Esse feito será tema de um encontro virtual com o Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau), na próxima quinta-feira (6/4), no Youtube da Gerdau.

Nascido em Moema, há 176km de Belo Horizonte , Ivair estudou em escolas e faculdade públicas durante toda a vida no Brasil. Atualmente, ele mora nos Estados Unidos, mas relembra uma parte da trajetória até alcançar o sonho. "Estudei em instituições públicas, fiz o segundo grau em uma escola agrícola e só depois fui cursar física na UFMG e me mudei para BH", diz Ivair .

"Quando me formei, comecei um mestrado em óptica, também na federal, e tive a oportunidade de cursar um doutorado na Escócia, em engenharia elétrica, na Universidade de Glasgow. Da lá, vim para a Califórnia, trabalhei nas indústrias de fibra de ótica e entre os projetos dessa época, fiz a fibra usada em cirurgias de catarata ".

Apesar da ocupação de agora, ele afirma que não foi simples chegar à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (tradução da sigla americana NASA). "O processo foi longo e exigiu paciência. Tentei entrar mais de três vezes, mas foi em 2006 que iniciei a carreira na NASA e estive na missão de lançamento e monitoramento do veículo Curiosity, em 2011", explica. Já foram dois longos trabalhos relacionados à Marte e, no primeiro, ele trabalhou na equipe responsável pelo desenvolvimento do radar que controlou o pouso do veículo no planeta.

A relação com Marte

Da curiosidade à especialidade, Ivair é autor do livro "A caminho de Marte: A incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA", que venceu o Prêmio Jabuti 2019, na categoria Ciências.

Além do Curiosity, ele participou da Missão Mars2020, sendo o engenheiro responsável pelas interfaces entre o veículo Perseverance e o instrumento SuperCam, construído por meio de uma colaboração internacional entre a França, Espanha e o Laboratório Nacional de Los Alamos, no estado do Novo México, Estados Unidos.

"Construímos um laser que detecta elementos químicos que formam minerais em Marte. O elemento mais comum lá é o ferro. Esse instrumento de deteção vai montado no veículo. Participei de todo o processo, desde 2015, e me mudei no fim de 2022, para outro projeto. Agora estou trabalhando para tirar fotos de exoplanetas- planetas que estão fora do nosso sistema solar, que ficam em órbita de outras estrelas", explica.

A semelhança dos minerais marcianos com os mineiros não espantou a equipe, embora seja algo muito curioso. "Tínhamos bastante indicações disso, justamente porque tem muito ferro lá. Mas agora além desse material, também detectamos outros, como titânio e silício, em quantidades enormes. Já esperávamos isso, pois todos os planetas se formaram da mesma nebulosa, então a composição deve ser parecida", diz.

"Agora, queremos descobrir materiais orgânicos, genuinamente marcianos, coletar as amostras e deixá-las na superfície do planeta. Outra missão vai lá para buscá-los, deixá-los em órbita e uma terceira equipe irá trazê-los para a Terra. Acreditamos que estarão aqui em 10 anos. A ideia é estudar e tentar responder as perguntas que sempre fazemos "será que há ou já houve vida em Marte?" ou "por que a Terra é coberta de vida e Marte é um planeta desolado?", afirma Ivair.