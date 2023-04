Conselheira tutelar é presa suspeita de envolvimento no tráfico de drogas

Uma conselheira tutelar foi presa, na manhã desta quarta-feira (13/4), suspeita de tráfico de drogas na cidade de Dores de Campos, na Região Central de Minas.

O mandado de prisão foi cumprido durante operação da Polícia Federal em conjunto com as polícias Civil, Militar e Penal de Minas Gerais com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que comandava o tráfico na região.

Além da conselheira tutelar, outros três mandados de prisão foram cumpridos em Minas e uma pessoa foi presa no interior de São Paulo. Dentre os envolvidos, há foragidos da justiça que já respondem por tráfico de drogas, homicídios e outros crimes.

As investigações da Polícia Federal duraram cerca de cinco meses e revelaram que os suspeitos recebiam as drogas de fornecedores de fora da região e comercializavam em Dores de Campos.

Durante a operação, nove mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Minas e outros três foram cumpridos em São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, os suspeitos podem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, porte de armas e outros crimes. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Todos os presos foram encaminhados para o presídio de São João del Rei e ficarão à disposição da Justiça.