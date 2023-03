Conselheiro Lafaiete quer receber atividades do Aeroporto Carlos Prates

O município de Conselheiro Lafaiete, há cerca de 100km de Belo Horizonte , se ofereceu para receber as atividades do Aeroporto Carlos Prates, quando o local for desativado. A cidade tem um aeródromo em reforma e o espaço em torno da pista de pouso deve ser usado para fazer os hangares.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Rafael Lana, o pedido foi entregue ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, através do deputado Samuel Viana (PL).

O Aeródromo das Bandeirinhas está fechado desde 2021 e, mesmo que apareça no site oficial do Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro como indisponível devido a obras, o município fez o pedido ao Ministério.

"Ele já esteve em funcionamento, depois cessou e municipalizou. Agora, está em fase de regularização para reabertura. A nossa disponibilidade é de receber, quando necessário, as empresas instaladas no Prates. Temos área para receber esses empreendimentos, nosso interesse é que esse aeródromo tenha vocação para um aeroporto regional ", explica o secretário.

Entre as razões para Lafaiete ser o novo destino, ele destaca que está em uma distância estratégica de BH. "Além de icar localizado às margens da BR-040, numa distância estratégica da Região Centro-Sul de BH, onde já estão as aeronaves. Seria uma opção mais acessível para as empresas e aeronaves que estão hoje no Carlos Prates", finaliza.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Obras de Conselheiro Lafaiete para obter os prazos da reforma do aeródromo, mas não teve retorno.