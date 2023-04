Contagem: pronto-atendimento do Hospital Lifecenter é inaugurado

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) reúne quase seis milhões de pessoas. A maior preocupação dessa população, nos últimos tempos, é a saúde, seguida pela educação, segundo pesquisa encomendada pela Câmara Municipal de BH ao Instituto Resultado – Pesquisa e Assessoria Ltda., divulgada em dezembro de 2022. Diante disso, o Grupo Hapvida Notredame Intermédica abriu as portas do Hospital Lifecenter, em Contagem.

Na unidade, localizada na Rua das Mangueiras, 150, no Bairro Eldorado, os pacientes contarão com uma estrutura completa, além de equipamentos modernos para oferecer assistência médica personalizada e de qualidade aos pacientes. Foram investidos, aproximadamente, R$23 milhões.

Atendimento para diversas especialidades médicas

O PA atenderá especialidades médicas diversas como clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia. O Lifecenter atenderá não só os beneficiários do Hapvida NotreDame Intermédica, mas também de outros planos de saúde.

“O Hospital Lifecenter é mais uma conquista que oferecemos aos mineiros. Com a nova unidade, aumentamos nossos níveis de atendimento com qualidade e excelência na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nossas equipes estão prontas para oferecer assistência personalizada e humanizada com alto nível de resolutividade, tecnologia de ponta e os mais avançados protocolos médicos do grupo”, destaca Anderson Nascimento, vice- presidente de operações da regional II, do Hapvida Notredame Intermédica.