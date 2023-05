Contagem tem estoques de sangue em nível crítico; saiba como doar

O município de Contagem, na Grande BH, emitiu um comunicado pedindo apoio de doadores de sangue da região. De acordo com a prefeitura , os estoques estão em nível crítico, e cirurgias eletivas estão sendo suspensas ou reagendadas.

A prefeitura de Contagem explicou que mesmo o município, que tem baixa no estoque desde o dia 27 de abril, não possuindo um hemocentro, é possível ajudar direcionando a doação no momento da triagem. A administração pública reiterou a importância de se manter a quantidade necessária nos bancos. “O sangue é insubstituível para pacientes que necessitam de transfusão”.

Para doar, basta fazer o agendamento on-line pelo site do Hemominas, pelo seguinte link , ou procurar o hemocentro de Betim ou Belo Horizonte . No local de doação, será necessário apenas informar que deseja direcionar a doação para o município de Contagem.

Também é possível, em caso de outras prioridades, informar o nome do paciente para quem deseja doar. Clique aqui para saber das condições e restrições gerais para doação.

O morador Diego Xisto, de 24 anos, cuja mãe é enfermeira no município de Contagem, falou à prefeitura sobre a importância de separar um tempo no dia para ajudar o próximo. “Sou doador desde os 17 anos de idade, cresci com minha mãe incentivando a mim e ao meu irmão a doarmos sangue pelo menos uma vez ao ano. Ela lida diretamente com a falta dos bancos de sangue e as complicações decorrentes disso para os pacientes nos hospitais. Para nós é gratificante poder contribuir com uma parte tão importante da recuperação do próximo.”