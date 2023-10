Cooptal encerra gincana entre escolas e recebe nova super-heroína criada por estudante

Capinópolis, Minas Gerais. A Cooperativa de Reciclagem do Pontal (Cooptal) anunciou os vencedores da gincana entre as escolas do município. O encontro foi realizado na noite da última quarta-feira (25.Out.23) na Câmara Municipal de Capinópolis.

Uma nova personagem, que entra na luta em favor da reciclagem, foi apresentada. A Lily foi criada pela estudante Caroline Gonçalves Rodrigues, aluna da Escola Municipal Higino Guerra. A pequena Caroline foi premiada.

A pequena Caroline foi premiada pela criação da personagem Lily | Foto: Paulo Braga

Quase 2 toneladas de materiais recicláveis foram arrecadados durante a gincana. A APAE foi a grande vencedora, com 1.447,10kg de materiais. Valdeci Ferreira, diretor da escola, recebeu a premiação em dinheiro no valor de R$553,03.

Valdeci Ferreira segura o prêmio em dinheiro ao lado da equipe da Cooptal | Foto: Paulo Braga

O vereador Daniel França, envolvido nas causas ambientais, foi um dos idealizadores do projeto, juntamente com a Cooptal. O setor Ambiental da usina CRV Industrial, Bayer, Ministério Público e o Cartório Eleitoral de Capinópolis foram parceiros.

O Cartório Eleitoral de Capinópolis, também engajado nas pautas ambientais, coordenou a arrecadação de lacres de latinhas. A campanha “Lacre do Bem” visa propiciar a doação de cadeiras de rodas para pessoas necessitadas.

A grande campeã de arrecadação de lacres foi a Escola Municipal Higino Guerra, com 21,6kg.

Lacres arrecadados pela Escola Higino Guerra | Foto: Cooptal

Jessica Dias recebe premiação das mãos dos colaboradores da Cooptal | Foto: Paulo Braga

A cerimônia de premiação foi conduzida pela engenheira ambiental Maiara Mendes dos Santos, que ressaltou a necessidade dos alunos continuarem o trabalho — “então pede para as escolas continuarem com essa parceria, juntando esses lacres de forma voluntária, por que é para uma grande causa, para estar dando cadeiras de rodas para as pessoas que precisam”.

Maiara Mendes dos Santos | Foto: Paulo Braga

Juliana Pereira, representante do Cartório Eleitoral, Deidi Souza, representante da Bayer e Iracilda Duarte, representando a Educação, e Gilvan Gama, prepresentando a Câmara Municipal, participaram do encontro.

Os sócios colaboradores da Cooptal marcaram presença no encontro. Wester Teodoro, coordenador da Cooptal, destacou a relevância da ação para o Meio Ambiente, para a economia local e para a região. O coordenador destacou ainda que a Cooptal está coordenando projetos em várias cidades da região.

Wester Teodoro (Nem) | Foto: Paulo Braga

