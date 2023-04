Corpo carbonizado de homem é encontrado na linha do metrô no Calafate

Foi encontrado nos trilhos da estação Calafate do Metrô de Belo Horizonte na noite dessa quinta-feira (6/4), o corpo carbonizado de um homem. A suspeita é que ele estaria tentando furtar fios suspensos da estação e teria levado um choque.

Um funcionário do metrô afirmou aos policiais militares que estiveram no local, que a vítima seria um dos suspeitos de furtos frequentes de fios na estação.

A vítima não foi identificada e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As investigações estão a cargo dos policiais do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

O metrô soltou uma nota, em que confirma o encontro do corpo carbonizado entre as estações Calafate e Gameleira, no sentido Eldorado. Mas deixa claro que as circunstâncias somente poderão ser apontadas depois de uma investigação feita pela polícia.

“A Rede aérea no local estava danificada e a possível relação entre os dois fatos é objeto de operação policial. O fato ocorreu na madrugada, fora do horário comercial”, encerra a nota.