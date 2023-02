Corpo de estudante da UFMG desaparecido em janeiro é encontrado

(Divulgação / PCMG)



O corpo encontrado em 10 de fevereiro é do estudante de geografia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Samuel de Alvarenga Guimarães Carvalho, de 30 anos, como confirmou a Polícia Civil na noite dessa sexta-feira (24.fev.23).

A PC não detalhou onde o corpo foi encontrado e se há indícios de crime.

No dia 25 de janeiro, ele saiu de casa no Centro de Belo Horizonte sem o celular e documentos, portando apenas o cartão do banco, e desapareceu.

Depois que o corpo foi encontrado, exames realizados no Instituto Médico Legal atestaram a identidade do estudante.

Motivação e circunstâncias da morte estão em apuração. A Polícia Civil não informou se há sinais de crime, e disse que repassará novas informações depois da conclusão das investigações.