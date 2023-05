Corpo de homem é encontrado às margens da Lagoa da Pampulha

Somente com a conclusão dos exames necrológicos a serem realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML) podem definir a causa da morte do homem encontrado morto, no final da madrugada desta terça-feira (30/5), nas margens da Lagoa da Pampulha, em frente ao número 4.411 da Avenida Otacílio Negrão de Lima.

O corpo foi encontrado ao amanhecer, por moradores que saíam para levar filhos na escola. Foram feitos várias chamadas para o Corpo de Bombeiros. Uma guarnição, ao chegar ao local, solicitou a presença da perícia.

Os peritos fizeram os primeiros levantamentos, no entanto, devido ao inchaço do corpo, informaram que seria necessário um exame mais detalhado para determinar a causada morte. O corpo foi encaminhado para o IML.

Corpo no Rio Paraopeba

Também nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros resgatou, no Rio Paraopeba, próximo à Estrada do Francelino, em Juatuba, o corpo de um homem, ainda não identificado. O corpo estava num local de difícil acesso, dentro d’água, próximo a um bambuzal. Há a suspeita de homicídio.