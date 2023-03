Corpo de homem encontrado parcialmente carbonizado em Esmeraldas

As imagens de uma câmera de segurança de um supermercado, em Esmeraldas (MG), são a esperança da Polícia Civil, para identificar o assassinato de um homem negro, entre 40 e 50 anos, encontrado no final da noite de quarta-feira (22/3), com o esmagamento de crânio , as mãos amarradas nas costas e parcialmente carbonizado.

O corpo foi achado por homens que andavam a cavalo na Alameda Ipê Amarelo, que não é calçada, pouco antes da meia-noite, em Quintas São José,

nas proximidades do Condomínio Solar das Palmeiras. Imediatamente, pediram ajuda ao porteiro do condomínio, que chamou a Polícia Militar.

A vítima era um homem negro, que vestia calça jeans, camisa de malha vermelha e calçava tênis. Os peritos examinaram o cadáver e informaram que o crime aconteceu cerca de 12 horas antes de ser descoberto.

As investigação está com a Delegacia de Esmeraldas, A primeira suspeita é de que seja um crime de vingança. Os policiais tentarão identificar, em delegacias próximas, queixas de desaparecimento de uma pessoa com as mesmas características da vítima.