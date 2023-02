Corpo de taxista desaparecido encontrado com facadas em Betim

Polícia Civil e Polícia Militar procuram por dois homens que são suspeitos de assassinar o taxista Sebastião Esteves Viana Filho, de 69 anos, desaparecido desde a manhã de segunda-feira (27/2).

O corpo de Sebastião foi encontrado na região de Betim, na Grande Belo Horizonte, e tinha diversas marcas de facadas. O carro da vítima havia sido abandonado e foi localizado nas primeiras horas da manhã. Estava com o porta-malas aberto e o taxímetro ligado, na rua Paiva Conde, no Bairro Alto Boa Vista, em Betim.

Sebastião, que mora em Contagem, foi visto pela última vez na Rua Guarani, no Centro de Belo Horizonte, onde apanhou dois passageiros, com malas.

A desconfiança de que havia algo errado partiu da filha do taxista, que não conseguia falar com o pai no celular. A filha acionou então acionou a seguradora do veículo, que passou a fazer o rastreamento do carro.

Descobriu-se que depois de sair da Rua Guarani, o taxistia se dirigiu para Ibirité, onde estacionou o carro às 14h29, mas não demorou nesse local. De lá, o carro foi para Mário Campos, onde chegou às 13h02, e parou em frente a um supermercado.

Depois disso, o caro foi para Betim, chegando às 13h25, tendo ficado por algum tempo num local ermo. Depois foi localizado na Rua Paiva Conde, onde foi encontrado.

Igor Viana, filho do taxista, contou que o pai era motorista há 40 anos, e que sempre saia de casa às 7h, retornando por volta de 19h. “Ele era um exemplo pra gente, do tanto que trabalhava. Agora, tinha se aposentado e tinha planos de aproveitar a vida.”

Pouco depois das 16h, a filha de Sebastião conseguiu rastrear o celular do pai. A localização apontava para a cidade de Mário Campos, mais precisamente na rua Mogno. Porém, nada foi encontrado por lá. Câmeras de segurança de um estabelecimento em Mário Campos registraram o desembarque de duas pessoas na cidade. No final da tarde, o veículo foi localizado em Betim.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Betim e é tratado como latrocínio. As informações da seguradora já foram repassadas à polícia. Os policiais procuram por câmeras de vídeo que possam ter filmado os dois homens. Uma imagem do momento em que os dois abandonam o veículo na Rua Paiva Conde, já foi obtida. Os policiais tentam, agora, identificar os rostos.