Corpo do radialista que tentou matar ex-mulher e filho é encontrado

O radialista Sauro Jeremias Madeira Dias, de 53 anos, cujo corpo foi encontrado nessa última segunda-feira, em um matagal, às margens da rodovia SP-225 , que liga as cidades de Aguaí e Pirassununga, pode ter cometido suicídio, segundo a Polícia Militar.

O radialista era procurado por suspeita de ter esfaqueado a ex-mulher, Rosângela Araújo Corrêa, de 50, e o filho do casal, Vinícius Madeira Dias, de 18, em 11 de maio, quando desapareceu. As vítimas sobreviveram.

O corpo foi encontrado por pessoas que passavam pelo local e sentiram um forte odor vindo do mato. A Polícia Militar foi informada e, ao chegar ao local, encontrou o corpo já em adiantado estado de decomposição.

As duas tentativas de homicídio ocorreram na cidade mineira de Guaxupé, no Sul do estado. Depois de esfaquear a ex-mulher e o filho, ele teria fugido em direção a São Paulo, segundo testemunhas. Um alerta foi emitido para unidades da Polícia Militar mineira e também para a paulista, com as características do veículo e também do radialista.

O veículo, um Ford K, foi encontrado próximo do local do corpo. Peritos que estiveram no local encontraram documentos de Sauro em um dos bolsos da calça. No outro bolso, as chaves do carro, que estava trancado, e com manchas de sangue.

O crime

Em 11 de maio,, segundo testemunhas, Sauro teria ido à casa da ex e os dois estavam na cozinha conversando e bebendo. O filho estava no quarto, quando ouviu uma discussão. Ao chegar na cozinha, viu o pai desferindo facadas na mãe. Ele tentou interferir na briga e acabou sendo ferido também.

Uma vizinha, a professora Maria Dolores, amiga da família, escutou a discussão e, ao ver o filho do casal ensanguentado, chamou a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o jovem caído na calçada, em frente à casa, com cortes na mão direita e braços. No interior da casa, os militares encontraram a mulher consciente, caída no chão da cozinha com cortes no braço, perna e tórax.