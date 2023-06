Corpo é encontrado com vários ferimentos em chiqueiro

O corpo de um homem, identificado como Romildo Joaquim da Silva, de 65 anos, foi encontrado na madrugada dessa segunda-feira (5/6) dentro de um chiqueiro, localizado em uma chácara de Frutal, no Triângulo Mineiro, mais precisamente no distrito de Aparecida de Minas.

Dois suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PMMG). Eles residem no distrito e eram conhecidos da vítima. Um deles negou o homicídio e o segundo permaneceu em silêncio.

De acordo com informações da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foram identificadas na residência da chácara algumas manchas de sangue em paredes e no piso. Além disso, havia no local objetos quebrados e espalhados, supostas evidências de que teria ocorrido luta corporal.

Também consta no registro da PM que a bomba d'água que abastece a propriedade não foi encontrada pelos familiares da vítima.