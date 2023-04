Corpo em decomposição é encontrado em mata de Caratinga, no Vale do Aço

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma mata no município de Caratinga, região do Vale do Aço, na manhã desta segunda-feira (17/4). Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a perícia compareceu no local para coleta de vestígios.

O corpo será submetido ao procedimento de identificação e exame de necropsia no Posto Médico-Legal do município, para apurar as circunstâncias e a causa da morte.

Segundo a PCMG, a ocorrência está em andamento na Polícia Militar, e ainda não há mais detalhes do caso.