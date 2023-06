Corpus Christi é feriado?

O Corpus Christi, apesar das celebrações católicas, não é considerado feriado nacional, mas sim ponto facultativo, variando nas cidades do Brasil. Em Belo Horizonte , a data é considerada feriado, embora os comércios da cidade poderão funcionar nesta quinta-feira (8/6). Neste ano, das 27 capitais, 13 optaram pelo ponto facultativo, enquanto em 14 será feriado municipal.

Na capital mineira, os tapetes devocionais enfeitarão a avenida Afonso Pena, onde acontecerá uma procissão. Haverá missa na área externa do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, na Igreja Boa Viagem. Às 18h30, os fiéis seguirão em caminhada até a São José.

Os shoppings funcionarão das 14h às 20h, com exceção dos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que vão funcionar das 10h às 16h. As demais lojas da cidade devem funcionar com jornada de oito horas e, no mínimo, uma hora de intervalo. Na sexta-feira (9/6), o comércio em geral volta a funcionar normalmente.

A origem da data

Junio Cesar da Rocha, professor no Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília Internacional e na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, conta que o feriado de Corpus Christi tem origem remota na tradição do Catolicismo Romano.

“A festa foi fixada pelo papa Urbano IV com o fito de despertar na vida dos fiéis reverência e temor ao participarem do sacramento da Eucaristia. Um despertar que teria relação com uma visão que Santa Juliana experienciara, em que Deus a chamava a fazer algo em razão do arrefecimento dos cristãos”, ele conta.