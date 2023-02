Corte de árvores gera polêmica em Montes Claros

O corte de árvores frondosas na Praça Doutor João Alves, conhecida como Praça do Automóvel Clube, no Centro de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, provocou polêmica nesta semana. Houve reclamações por parte dos moradores contra a retirada das árvores, feita pela prefeitura da cidade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Montes Claros, por meio de nota, explicou que foram cortadas duas árvores da espécie Gariroba (Syagrus oleracea) e a poda de uma terceira, da mesma espécie, por questão de segurança.

O órgão alegou que a praça fica situada em frente à Escola Estadual Gonçalves Chaves e que o diretor do local, Frederico Alves Mota, solicitou à SEMMA que fosse feita a intervenção.

“As árvores suprimidas e podadas estavam colocando em risco as pessoas, com possibilidade de queda após o rigoroso período chuvoso dos últimos meses. As árvores também ofereciam riscos à rede elétrica no local”, diz a nota da SEMMA.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Montes Claros, Soter Magno, salienta que esse tipo de intervenção é necessária e deve ser executada com rapidez sempre que constatada a situação de risco de queda de árvores e galhos.

Ele informou que outras árvores serão plantadas no local, dentro do cronograma da arborização intensa realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Lembrou que a secretaria também distribui mudas de árvores para a população, com o limite de três mudas por pessoa (por CPF), a serem plantadas na cidade.