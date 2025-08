Conteúdo com opinião:

Câmeras de segurança registraram momento em que homem espancou namorada no RN • Reprodução

É impossível olhar para este caso com neutralidade. O que ocorreu dentro de um elevador em Natal (RN) no último sábado (26.jul.25) ultrapassa todos os limites da barbárie e da covardia.

A jovem mulher espancada brutalmente pelo ex-jogador profissional de basquete Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, sofreu mais de 60 socos na região do rosto — um ataque violento e prolongado, com requintes de crueldade, que lhe causou fraturas no nariz, maxilar, mandíbula, bochecha e até na estrutura óssea que envolve o olho.

Essa não foi uma simples “agressão”. Foi uma tentativa de destruição física e emocional. O rosto da vítima, além de estar deformado, agora carrega cicatrizes que vão muito além da pele. A jovem mal consegue se alimentar ou respirar com normalidade e precisará passar por cirurgia reparadora — apenas quando o inchaço permitir.

Enquanto isso, o agressor alega, friamente, ter sofrido um “surto claustrofóbico”. Uma justificativa tão cínica quanto absurda. Que tipo de “surto” leva alguém a descarregar dezenas de golpes no rosto de uma mulher encurralada, indefesa e apavorada? Se houve algum surto, foi de selvageria. Nada mais.

Igor Cabral foi preso em flagrante no dia da agressão — como se isso fosse suficiente para reparar o trauma ou minimizar o horror do que aconteceu. Ainda assim, a Justiça agora tem o dever de garantir que ele responda com o máximo rigor possível, para que este crime brutal não caia na vala comum da impunidade.

O caso choca não só pela violência desmedida, mas também pela frieza com que o agressor parece encarar seus atos. A imagem de um homem treinado fisicamente — um atleta — usando sua força para esmagar o rosto de uma mulher indefesa é o retrato do que há de mais vil na sociedade. O silêncio, a naturalização e a morosidade da Justiça nesses casos são cúmplices de cada hematoma, de cada osso fraturado, de cada mulher calada pelo medo.

É revoltante, é inaceitável, é urgente: a violência contra a mulher precisa parar de ser tratada como um episódio isolado ou um “descontrole momentâneo”. O nome disso é feminicídio tentado. E não importa o passado do agressor, suas frustrações, seus “surtos” ou sua história como esportista — nada justifica transformar o rosto de uma mulher em alvo de brutalidade.

Ela terá que carregar para sempre as marcas da violência. E nós, como sociedade, precisamos carregar a responsabilidade de exigir Justiça. De exigir leis mais duras, julgamentos mais rápidos e punições exemplares. Porque enquanto a Justiça falha, os monstros seguem batendo.