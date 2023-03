COVID-19: BH começa a vacinar gestantes e puérperas com bivalente

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou, nesta sexta-feira (17/3), a vacinação bivalente contra a COVID-19 para gestantes e puérperas. O município também começa a aplicar o imunizante bivalente em idosos com 63 e 64 anos.

A vacinação está disponível em 143 centros de saúde e nas duas instituições de ensino da capital: na Faculdade UNA (Regional Centro-Sul) e no Centro Universitário UniBH (Regional Oeste). A imunização com a vacina bivalente não é realizada nos centros de saúde onde é feita a vacinação infantil.

Os endereços podem ser consultados no site da prefeitura. BH está vacinando o público acima de 70 anos desde segunda-feira (6/3). No dia, os idosos reclamaram das longas filas e muito tempo de espera.

Requisitos

A nova vacina aumenta a proteção contra as cepas já identificadas do coronavírus, incluindo a variante Ômicron.

Para a vacinação é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF, além do cartão de vacina. O candidato a receber o imunizante não pode ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Para as pessoas com deficiência permanente é necessário cumprir os seguintes requisitos: