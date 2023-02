COVID-19: BH muda idade mínima para vacinação bivalente e confunde público

A vacinação com imunizantes bivalentes contra a COVID-19 começou nesta segunda-feira (27/2) em Minas Gerais. O primeiro grupo a ser imunizado inclui idosos com 70 anos ou mais, porém, em Belo Horizonte, o reforço está disponível apenas para a população com mais de 80 anos. A mudança confundiu o público que esteve nos postos de saúde nesta manhã.

No Centro de Saúde Confisco, no bairro Bandeirantes, Região da Pampulha, vários idosos ficaram sabendo da subdivisão feita pela Prefeitura de Belo Horizonte já na porta do posto e tiveram que voltar para casa sem receber o imunizante.

Procurada pela reportagem, a Secretária Municipal de Saúde afirma não ter recebido doses suficientes para imunizar todo o público alvo da campanha e aguarda a chegada de novas remessas do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação.

"Nesta primeira etapa, devido ao quantitativo recebido, foram convocadas as pessoas com 80 anos e mais e o público imunocomprometido a partir de 12 anos de idade. Assim que as doses chegarem ao município, o público será convocado", informou por meio de nota.

A reportagem também procurou a Secretaria Estadual de Saúde para saber se os municípios têm autonomia para alterar a faixa etária da imunização e aguarda retorno.

Primeiro dia de vacinação tem baixa procura

Ao longo desta manhã, o Estado de Minas percorreu estabelecimentos de saúde das regiões Centro-Sul, Noroeste e Leste de BH, e constatou baixa procura pelo imunizante.

O aposentado Pedro Fonseca, de 85 anos, não quis esperar nenhum dia para tomar a vacina. Logo que acordou, ele foi com a irmã, de 82 anos, ao Centro de Saúde Dom Bosco, na Região Noroeste de BH, para receber o imunizante. "Tem que prevenir, ainda mais por causa da idade", alertou.

Enquanto espera para ser vacinado, ele lembra o tempo que esteve internado, logo no início da pandemia de COVID-19. "A experiência foi dolorosa. Fiquei no hospital por 17 dias. Graças a Deus, deu tudo certo. Agora é fazer todo o possível para cuidar", afirma.

A vacinação ocorre em 143 centros de saúde da capital. Os locais e horários de vacinação podem ser conferidos no portal da Prefeitura.

Vacina bivalente

A distribuição das vacinas segue orientação do Ministério da Saúde através da Nota Técnica nº 1/2023. Serão contemplados, no primeiro momento, os grupos prioritários, em cinco fases:

Fase 1: pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas; Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.

Para receber o novo imunizante, a pessoa deve ter tomado ao menos duas doses da vacina monovalente (a mais comum), ter mais de 12 anos e pertencer a algum desses grupos. A aplicação é de responsabilidade dos municípios.

A bivalente funciona como se duas vacinas fossem aplicadas ao mesmo tempo, e é a principal aposta das autoridades de saúde para proteger os grupos expostos a maior risco. Esse lote, em especial, traz a proteção contra as novas variantes da COVID-19, responsáveis pelas ondas mais recentes.