COVID-19: cidades alteram público de vacinação bivalente por falta de doses

Cidades mineiras estão alterando o cronograma da vacinação bivalente contra a COVID-19 por falta de doses suficientes para o público prioritário recomendado pelo Ministério da Saúde (MS). Belo Horizonte , Contagem e Juiz de Fora enfrentam situação similar.

Segundo o MS, devem ser prioridade para vacinar idosos a partir dos 70 anos, pessoas imunocomprometidas, profissionais e pessoas abrigadas em Instituições de Longa Permanência (ILPs) a partir de 12 anos, além de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Há 1,7 milhão de mineiros na primeira fase de imunização.

Em Belo Horizonte, o início da vacinação foi na última segunda-feira (27/2). Entretanto, a mudança de público surpreendeu a população . A prefeitura afirmou que a alteração foi necessária pela quantidade de doses recebidas, já que 272 mil pessoas estão aptas na primeira fase, mas há 71 mil idosos a partir de 80 anos e 12 mil pessoas com alto grau de imunossupressão. Foram recebidas apenas 72.684 doses.

Outras cidades Seguindo a mesma lógica, outras cidades-polo alteraram o público de acordo com a estimativa de moradores idosos e imunossuprimidos. Contagem recebeu 13.686 doses e determinou as mesmas regras da capital, iniciando a vacinação com idosos acima de 80 anos, pessoas a partir de 12 anos e vivendo ILPIs, além de abrigados e os trabalhadores destas instituições. Já em Juiz de Fora, são cerca de 100 mil pessoas, e a cidade recebeu 27.204 doses. Por isso, só idosos acima de 75 anos foram convocados.

Na Região Metropolitana, Betim fez o mesmo que BH , mas Nova Lima decidiu manter o público em 70 anos, mesmo que a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) tenha encaminhado somente 2.106 doses para um público de 7.253 moradores. O mesmo aconteceu com Uberlândia, que tem 51 mil pessoas na primeira fase, mas recebeu apenas 15 mil doses e manteve as orientações do Ministério da Saúde.

Em contrapartida, o município de Araxá, que tem 108.403 habitantes, recebeu 2.658 doses para a primeira fase, segundo a SES, mas convocou a população recomendada no início da semana e, nesta quinta-feira (2/3), chamou idosos a partir de 65 anos.

De acordo com a SES-MG, a distribuição foi realizada conforme o quantitativo de doses disponibilizado pelo Ministério da Saúde e a estimativa das pessoas de cada município incluídas para a vacinação na fase 1. "A aquisição de doses é feita pelo Ministério da Saúde, que as repassa às secretarias estaduais, responsáveis pela distribuição aos municípios na sequência. Diante disso, a SES-MG aguarda o cronograma de envio por parte do órgão federal", afirmaram em nota.

A reportagem questionou o Ministério da Saúde sobre um novo envio de doses para o estado e aguarda retorno.