COVID-19: PBH reabre central de testagem no bairro Buritis

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reabriu a central de testagem do Centro Universitário UniBH, na Rua Líbero Leone, 259, bairro Buritis, nesta quarta-feira (8/3). O objetivo, conforme o Executivo, é manter a oferta dos testes de forma descentralizada na capital. A central do UniBH vai funcionar de quarta a sexta-feira, de 8h às 16h.

A PBH ressalta que o exame realizado nas centrais de testagem não é recomendado para crianças menores de 2 anos.

Para fazer o agendamento, é necessário realizar o cadastro no sistema, o que possibilitará o acesso. Na sequência, basta digitar CPF e data de nascimento e clicar em “entrar”. Após esse processo, será possível a marcação com a escolha de data, horário e local para realização do exame. Após a marcação, o usuário receberá a confirmação por e-mail.

Os testes em BH são realizados nas centrais de testagem abaixo:

FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado, 12.001, Vila Clóris (13h às 19h)

Faculdade de Farmácia da UFMG/LINBIO: Rua Professor Moacir Gomes de Freitas, Pampulha (8h às 16h30)

UniBH: Rua Líbero Leone, 259, Buritis (quarta a sexta-feira, de 8h às 16h)

O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta com as devidas orientações.

Além das centrais de testagem, a PBH também mantém a realização dos exames para as pessoas sintomáticas nos 152 centros de Saúde e nas nove UPAs da capital.