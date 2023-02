COVID-19: prefeitura de BH inicia vacinação de bebês de 1 ano

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começou a vacinar bebês de 1 ano sem comorbidades contra a COVID-19 nesta sexta-feira (24/2). A fase atual da campanha ocorre com o imunizante Pfizer Baby, que é aplicado em todas as nove regionais da capital mineira, em um centro de saúde de cada, das 8h às 17h (veja os locais abaixo).

Para ser vacinado, o bebê deve ter até 1 ano, 11 meses e 29 dias, além de estar acompanhado dos pais ou responsáveis, apresentando, preferencialmente, documento de identificação com foto, certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Para ser vacinado é importante que o bebê não tenha tido COVID-19 com início dos sintomas nos últimos 30 dias.

Caso a criança seja acompanhada por terceiros é necessário apresentar o termo de autorização devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.

De acordo com estimativas, a prefeitura informou que, na capital mineira, há cerca de 25 mil crianças aptas a receber a dose do imunizante.

Até o momento, a cobertura vacinal em duas doses chega a 19,8% para crianças de 3 e 4 anos e 66,3% para crianças de 5 a 11 anos. As informações de crianças entre 6 meses e 2 anos serão divulgadas quando todas as faixas etárias forem convocadas para a campanha.

Boletim Epidemiologico

Nesta sexta-feira (24/2), a PBH também divulgou uma nova edição do Boletim Epidemiológico, revelando 67 novos casos confirmados de COVID-19 em relação à última atualização, que ocorreu antes do carnaval , no dia 15 de fevereiro. No mesmo período, nenhuma morte foi notificada.

Desde o início de 2023, a capital mineira registrou 1.324 casos de COVID-19, além de 13 mortes. Faltando quatro dias para acabar o segundo mês do ano, nenhuma pessoa com menos de 40 anos faleceu por complicações do coronavírus.

Em Minas Gerais

O informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) notificou nas últimas 24 horas, 143 novos casos de COVID-19, com nenhuma morte registrada. Desde o início da pandemia, em 2020, o estado confirmou 4.187.298 casos de coronavírus, sendo 65.471 mortes.

Já o painel do Vacinômetro indica que 81,10% do público alvo da campanha de imunização recebeu a segunda dose da vacina. Por outro lado, a quarta dose (2ª de reforço) foi aplicada em apenas 46,49% da população apta a receber o imunizante, lembrando que o reforço está estagnado para pessoas maiores de 40 anos em diversos municípios, incluindo Belo Horizonte.

O vacinômetro pediátrico de minas ainda indica que a segunda dose foi aplicada em 1.181.119 crianças entre 6 meses e 11 anos, o que corresponde a 36,91% do público alvo. A primeira dose administrada em 1.618.817 pessoas (50,58%)

Locais de vacinação de bebês e crianças

Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima

Praça Modestino Sales Barbosa, 100, bairro Flávio Marques Lisboa

Centro-Sul

Centro de Saúde Conjunto Santa Maria

Rua Pastor Benjamim Maia, 57, bairro Luxemburgo

Leste

Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes

Avenida Petrolina, 869/871, bairro Sagrada Família

Nordeste

Centro de Saúde São Paulo

Rua Aiuruoca, 455, bairro São Paulo

Noroeste

Centro de Saúde Carlos Prates

Rua Riachuelo, 35, bairro Carlos Prates

Norte

Centro de Saúde Aarão Reis

Rua Waldomiro Lobo, 177, bairro Aarão Reis

Oeste

Centro de Saúde Betânia

Rua Canoas, 678, bairro Betânia

Pampulha

Centro de Saúde Dom Orione

Av. Otacílio Negrão de Lima, 2.220, bairro São Luiz

Venda Nova

Centro de Saúde Paraúna

Rua João Ferreira da Silva, 248, Mantiqueira

