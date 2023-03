COVID-19: quase 10 mil vacinas perdem a validade em Minas

Em menos de três meses, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) já perdeu quase 10 mil vacinas contra COVID-19. Ao todo, 9.460 doses de AstraZeneca não puderam ser aproveitadas em decorrência da data de validade.

Segundo a pasta, a perda de validade – e consequentemente o desperdício – aconteceu porque não houve demanda por parte dos municípios para que os frascos fossem distribuídos. Questionada pela reportagem, a SES-MG não detalhou o tamanho do prejuízo aos cofres públicos.

"O imunizante é distribuído sob demanda dos municípios que organizam a vacinação em seu território. Devido ao curto prazo de validade do lote da vacina recebida pela SES-MG, não houve demanda", disse por meio de nota.

As principais causas de perda de vacinas são por causa da baixa procura nos postos de saúde e também porque os fracos são abertos sem que se tenha demanda para todas as doses.

Vacinação em BH

Para evitar a perda de doses, a Prefeitura de Belo Horizonte passou a reduzir o número de centros de saúde que aplicam os imunizantes em crianças. Atualmente há 9 locais, centralizados em apenas um posto por regional.

Enquanto isso, o município abriu mais um posto, no esquema drive-thru, para os idosos receberem a vacinação bivalente contra a COVID-19. A unidade, instalada no Shopping Boulevard, funciona de segunda a sexta, das 11h às 17h. O acesso pode ser feito pela rua Otaviano Almeida, no estacionamento G2.

Além do novo ponto, a vacinação continua em 143 centros de saúde e nas duas instituições de ensino da capital: na Faculdade UNA (Regional Centro-Sul) e no Centro Universitário UniBH (Regional Oeste).