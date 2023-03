COVID-19: vacina bivalente começa a ser aplicada em drive-thru nesta quinta

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que a partir desta quinta-feira (16) a vacina bivalente contra a COVID-19 passará a ser aplicada em um posto no esquema drive-thru, que ficará instalado no Shopping Boulevard. O acesso pode ser feito pela rua Otaviano Almeida, no estacionamento G2, de segunda a sexta, das 11h às 17h.