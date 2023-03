COVID: BH começa a aplicar dose de reforço em crianças de 8 a 10 anos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começa a aplicar, nesta segunda-feira (13), a dose de reforço contra a COVID-19 em crianças de 8 a 10 anos e inicia a vacinação de bebês que têm entre 2 anos e 2 anos, 9 meses e 29 dias.

A vacinação dos dois públicos ocorrerá em todas as nove regionais da capital, sendo um Centro de Saúde em cada: Centro de Saúde Barreiro de Cima (Barreiro), Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida (Centro-Sul), Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes (Leste), Centro de Saúde São Paulo (Nordeste), Centro de Saúde Carlos Prates (Noroeste), Centro de Saúde Aarão Reis (Norte), Centro de Saúde Betânia (Oeste), Centro de Saúde Dom Orione (Pampulha) e Centro de Saúde Paraúna (Venda Nova).

A aplicação do imunizante para o público infantil em um Centro de Saúde por regional tem o objetivo de evitar perda de doses. A população deve sempre checar os locais antes de se deslocar aos pontos de imunização. Os endereços das unidades devem ser conferidos no Portal da PBH.

A convocação das crianças e dos bebês ocorre graças ao envio pelo Ministério da Saúde de 18.110 doses da vacina Pfizer Pediátrica e 18.240 doses do imunizante Pfizer Baby, repassadas ao Município pela Secretaria de Estado de Saúde.

As crianças que têm de 8 a 10 anos receberão a dose de reforço da Pfizer Pediátrica. E os bebês com idade entre 2 anos e 2 anos, 9 meses e 29 dias serão imunizados com a Pfizer Baby.

Para a criança de 8 a 10 anos ser imunizada com a dose de reforço, é necessário apresentar o cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo mínimo de 4 meses.

Dose da Pfizer Pediátrica

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) enfatiza que a convocação das crianças só está sendo possível em razão do envio para Belo Horizonte de uma nova remessa de doses do imunizante Pfizer Pediátrica.

As vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde (MS), que as encaminha aos estados que, por sua vez, repassam as doses aos municípios.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a convocação de novos grupos, mas, para que isso ocorra, é necessário o recebimento de novas remessas de imunizantes.

Para se vacinar, crianças e bebês devem estar acompanhados de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.

Requisitos

1ª dose da Pfizer Baby

Ter de 2 anos a 2 anos, 9 meses e 29 dias na data da vacinação;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Dose de reforço da Pfizer Pediátrica