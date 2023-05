COVID e gripe: BH promove Dia D da vacinação no sábado (6/5)

Para ampliar o acesso dos grupos prioritários e aumentar a cobertura vacinal, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai promover o Dia D de imunização contra a gripe. No próximo sábado (6/5), todos os postos de saúde da capital e postos extras de vacinação irão funcionar das 8h às 17h. As unidades também vão aplicar a vacina bivalente contra a COVID-19.

A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B). É importante reforçar que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina da gripe e outros imunizantes, como a vacina da COVID-19, por exemplo.

Além dos postos de saúde, os pontos de vacinação no Centro de Atenção à Saúde do Viajante (rua Paraíba, 890, Funcionários), Shopping Estação (avenida Cristiano Machado, 11.833, Vila Clóris) e Faculdade UNA (rua dos Aimorés, 1.451, Lourdes) também estarão abertos durante o Dia D. Em relação à vacina da gripe, as farmácias parceiras da PBH também estarão disponíveis

Confira quem pode se vacinar contra a gripe:

Idosos a partir de 60 anos;

Gestantes e puérpera – até 45 dias após o parto;

Pessoas imunossuprimidas;

Trabalhadores da área de saúde;

Pessoas com comorbidades;

Professores dos ensinos básico e superior, incluindo creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA, das redes pública e privada;

Agentes das forças de segurança, das forças armadas e de salvamento.

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional.

Vale ressaltar que, no momento da vacinação, as categorias profissionais convocadas devem apresentar documento que comprove a função exercida. Já as puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.

