COVID: PBH altera local de vacinação infantil na Região Centro-Sul

A vacinação de crianças de 6 meses a 11 anos contra a COVID-19 na Região Centro-Sul de Belo Horizonte será realizada em novo local a partir de segunda-feira (20/3). A imunização, que acontecia no Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, no Novo São Lucas, passará a ser feita no Centro de Saúde Padre Tarcísio, no São Lucas.

Veja a lista: De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a mudança faz parte de uma estratégia de ampliar o acesso dos pais e responsáveis, disponibilizando o serviço em outra unidade. A vacinação infantil contra a COVID acontece em um Centro de Saúde por regional da cidade.

Centro de Saúde Barreiro de Cima (Barreiro);

Centro de Saúde Padre Tarcísio (Centro-Sul);

Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes (Leste);

Centro de Saúde São Paulo (Nordeste);

Centro de Saúde Carlos Prates (Noroeste);

Centro de Saúde Aarão Reis (Norte);

Centro de Saúde Betânia (Oeste);

Centro de Saúde Dom Orione (Pampulha);

Centro de Saúde Paraúna (Venda Nova).

Para receber os imunizantes, as crianças devem estar junto dos pais ou responsáveis. Caso o acompanhamento seja feito por um terceiro, ele deve apresentar um termo de autorização devidamente preenchido. Nos postos, devem ser apresentados, preferencialmente, documento de identificação com foto, certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina.

De acordo com a última atualização do boletim epidemiológico, divulgada pela PBH na quarta-feira (15/3), apenas 7,2% da população de 6 meses a 2 anos na cidade receberam a primeira dose do imunizante. Entre as crianças de 3 e 4 anos, 20,7% completaram o esquema vacinal, e entre os moradores da capital de 5 a 11 anos, 66,5% receberam a segunda dose, e só 0,5% recebeu o reforço do imunizante.