Cresce o número de ocorrências de motoristas flagrados por embriaguez

A morte do ciclista Eduardo Lobato, que foi atrolepadaa por um motorista embriagado no último sábado, na BR-040, acende o sinal de alerta para o perigo desse tipo de crime. Os números da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) mostram um crescimento no registro de motoristas flagrados dirigindo após consumo de álcool.

De acordo com o órgão, só nas últimas 14 horas, 13 casos desse tipo, todos flagrantes, foram registrados nas rodovias mineiras.

Segundo o coronel Flávio Godinho Pereira, diretor de operações da Polícia Militar, os casos não se restringem a rodovias, mas também nas cidades mineiras, o que faz com que a PM tenha um plano específico com relação a blitz, que estão sendo intensificadas, principalmente nos finais de semana.

Nos primeiros três meses de 2023, os números de embriaguez ao volante são alarmantes. Para se ter uma idéia, foram realizadas 2.164 prisões por consumo de álcool. Além disso, foram feitas 5.549 medidas administrativas, que é a autuação sem a prisão.

Por dia, segundo ele, são realizadas de 150 a 170 operações de fiscalização de veículos nas rodovias. “Nos finais de semana, são 180 operações de fiscalização nas estadas”, explica.

Educação

Na capital, os números também são elevados. Neste anoa, foram registradas 484 autuações por embriaguez. “A PM realizou 655 operações de Lei Seca, com um total de 3.949 testes de etilômetro. Dez mil veículos foram abordados", informou o coronel.

Ainda segundo Coutinho, a PM vem realizando também ações que visam a conscientização. “Passamos em bares, pedindo que as pessoas façam o teste de bafômetro. Não é para prender ninguém, mas para que a pessoa veja a quantidade que bebeu e que ela não tem condições de dirigir. É uma forma de conscientizar as pessoas.”

O coronel indica que o ideal, de quando a pessoa sai para beber, é estar com alguma pessoa que não tenha consumido álcool, para dirigir, ou então, procure andar de veículo de aplicativo ou táxi.

Existe, ainda, segundo ele, uma outra medida educativa que está sendo tomada. “Nós estamos convidando escolas para irem à Transitolândia, para que os meninos e meninas tenham aulas de trânsito e dos perigos. Assim, quando ela crescer, já terá consciência do que deve e do que não deve fazer. Educação é o melhor caminho”.

A PM seguirá com, cada vez mais, operações de lei sêca. Segundo o coronel Coutinho, as viaturas da PM estão equipadas com etilômetro. “É fundamental que ocorrências como a morte do ciclista não aconteçam mais.”