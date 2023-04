Criança atingida por bala perdida será enterrada nesta quinta-feira (6)

Será enterrado nesta quinta-feira (6/4), em Poços de Caldas, no Sul do estado, o corpo da menina de 8 anos, que morreu vítima de uma bala perdida – um tiro na cabeça -, na tarde de quarta-feira. As suspeitas são de que os tiros partiram de uma troca de tiros entre integrantes de dois grupos rivais de traficantes, que brigam pelo monopólio no Bairro São Geraldo. Ninguém foi preso até o momento.

A menina estaria saindo da escola, tanto que tinha uma mochila com material escolar, nas costas. Quando passava pela rua Oscar Dantas, aconteceu a troca de tiros e ela acabou atingida.

O tiro teria sido dado por um dos ocupantes de um carro, onde haviam quatro homens, todos encapuzados. Um adolescente, de 17 anos, também foi atingido. Ele levou dois tiros, mas em uma perna e um braço.

Tanto a menina quanto o adolescente foram levados para o Hospital Samuel Libânio, por uma ambulância do Samu. Quando a menina chegou, os médicos constataram a morte. Segundo o Samu, a menina estava com vida quando a ambulância chegou ao local.