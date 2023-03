Criança cai em buraco de dois metros de profundidade em Minas

Uma criança de quatro anos foi resgatada em Patos de Minas depois de cair em um buraco de cerca de dois metros de profundidade em um canteiro de obras. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) contou com a ajuda de pessoas que perceberam a queda.

O caso aconteceu no Bairro Campos Elíseos, na cidade do Alto Paranaíba. Já era início da noite dessa quarta-feira (29/3) quando a vítima brincava no local da construção.

O menino não se feriu justamente pela rapidez do socorro. Quando os bombeiros chegaram ao local, na Rua Martinho Lutero, foi verificado que havia ali várias perfurações de aproximadamente 30 cm de diâmetro por dois metros de profundidade.

Ao mesmo tempo em que o militares se dirigiam pra lá, testemunhas ajudaram a criança a sair do buraco

Após a avaliação da criança, os pais dispensaram a condução a um hospital.

O local passará por avaliação a respeito da segurança sobre acesso de terceiros ao canteiro de obras.