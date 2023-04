Criança de 1 ano e outras duas pessoas são baleadas na Grande BH

Uma criança de apenas 1 ano foi baleada em um suposto acerto de contas do tráfico de drogas, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher, que não teve a idade revelada, e um homem, de 29 anos, também foram feridos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), as vítimas foram encurraladas dentro de um carro na noite desse sábado (1/4). O alvo era o homem, que é apontado pelos policiais como líder do tráfico de drogas em BH.

A criança foi levada em estado grave para o hospital. Não há informações sobre o quadro de saúde das outras vítimas.

O suspeito, um homem de 35 anos, tentou fugir, mas foi localizado pelos militares e preso em flagrante. Ele confessou o crime, mas não revelou a motivação.