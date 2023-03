Criança de 10 anos e avó morrem durante vazamento de gás em BH

Uma criança e uma idosa morreram durante um vazamento de gás de cozinha em uma casa no bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte , na tarde desta quarta-feira (15/3). A mãe da criança, que não teve a idade informada, foi socorrida inconsciente e encaminhada para o Hospital João XXIII.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , até o momento, não há indícios de que houve alguma explosão ou incêndio. A suspeita é de que as vítimas tenham morrido por causa do vazamento de gás.