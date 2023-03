Criança de 3 morre afogada em balde no interior de Minas

Um menino de 3 anos morreu afogado em um balde cheio d'água, no banheiro da sua casa, nessa terça-feira (7/3). O fato ocorreu em uma fazenda em Botelhos, Sudoeste de Minas Gerais.

A criança estava sozinha em casa com o pai, que havia deixado o menino sem supervisão por pouco tempo. A mãe havia saído para levar outro filho do casal a um ponto de ônibus, para que ele pegasse a condução para a escola.

A criança estava brincando no banheiro da residência, ao lado de um balde de aproximadamente 50 centímetros de profundidade. O pai se ausentou por instantes e, quando voltou, encontrou a criança com a cabeça e parte do tronco submersos na água.

Ao ver a cena, o pai se desesperou e gritou por socorro. Um vizinho tentou reanimar a criança, que não respondeu. Os pais e o vizinho levaram a criança para o Hospital São José, onde a Polícia Militar foi acionada.

O vizinho relatou que encontrou o pai desesperado e a deitada no sofá. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos de praxe.

*Estagiária sob supervisão