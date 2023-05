Criança de 6 anos morre asfixiada com cabeça presa em janela de caminhonete

Uma criança de 6 anos morreu asfixiada com a cabeça presa na janela de uma caminhonete. O caso aconteceu, nesse domingo (28/5), em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a família estava no povoado de Caetano Preto, zona rural do município.

A mãe da menina, de 42, contou que ela teria ido até o veículo, uma S10, para pegar o celular. Como a caminhonete estava trancada, porém, com parte da janela aberta, a criança tentou alcançar o aparelho passando pela fresta e acabou ficando presa.

Quando a família notou a ausência da criança, já a encontrou sem vida.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, e a morte foi constatada pelos profissionais.