Criança é atacada por cachorro ao pular muro para pegar pipa em BH

Um menino, de 10 anos, ficou ferido ao pular o muro de um lote para buscar pipas e ser atacado por cachorros na tarde desse domingo (21/5), no bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o menino disse que soltava pipa na rua quando um colega disse que, no lote ao lado, havia outras pipas caídas. Ele ainda afirmou que só entrou no lote com a autorização do dono da casa e que não viu os animais quando pulou o muro.

O dono do lote, de 44 anos, negou que tenha autorizado a entrada da criança já que nem em casa estava no momento do ataque. Em conversa com a Polícia Militar, ele contou que o lote é grande e murado, mas que em um determinado ponto o muro caiu.

Ele ainda disse que é comum, crianças e usuários de drogas invadirem o local pelo ponto danificado do muro. Não há aviso de animais no lote.

A criança foi encaminhada para o Hospital Risoleta Neves com mordidas pelo corpo. O dono do lote foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.