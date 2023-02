Criança tenta proteger mãe de ser morta pelo próprio pai em Três Pontas

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima confessou ao marido que o traiu. Durante a noite, eles começaram a conversar sobre o relacionamento. No entanto, o homem ficou agressivo.

No relato que passou aos policiais, ele disse que pegou uma faca, na cozinha, e esfaqueou a mulher. Ele também confessou que tentou enforcá-la enquanto ela estava agonizando no chão da casa em que moravam.

Toda essa agressão foi feita na frente do filho do casal, de quatro anos. O homem ainda disse que a criança tentou segurá-lo para evitar que continuasse agredindo a mãe.

Logo após o crime, o homem pegou a criança e foi para a casa do pai, onde relatou o que tinha acontecido. A irmã do assassino entrou em contato com a PM e com o SAMU. No entanto, quando os socorristas chegaram, a vítima foi encontrada morta.