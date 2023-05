Criança, vítima de acidente com cinco mortos, luta pela vida em hospital

A criança de 4 anos que luta pela vida no HC-UFTM é neta do casal que morreu. Thamires Alves Pereira, que era sobrinha e afilhada de duas das vítimas, lamentou a morte dos parentes em uma rede social. Ela contou que os parentes eram de Barretos (SP) e tinham ido passar o fim de semana em Bambuí (MG). Morreram no acidente Suzana Alves de Oliveira Cesaretti, o marido dela, Flávio Cesaretti, de 53 anos, e a mãe de Suzana, Regina Alves de Oliveira, de 80 anos. O motorista do carro em que a família estava era o taxista Pedro Misael Ferraz Vieira. O nome do motorista do Palio, que também morreu, é Adilson Flávio da Silva. No início da tarde desta terça-feira (9/5), a assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba , no Triângulo Mineiro, atualizou o estado de saúde do pequeno Miguel, de apenas 4 anos. Ele foi vítima de um gravíssimo acidente entre dois carros, ocorrido no final da tarde do último domingo (7/5), na BR-262, nas proximidades de Sacramento, a cerca de 60 quilômetros de Uberaba, que deixou cinco pessoas mortas, sendo três de uma mesma família.

Segundo o HC-UFTM, Miguel deu entrada no hospital neste domingo, por volta das 19h, com quadro de traumatismo craniano grave, fratura de tórax e de pelve. “Não houve indicação cirúrgica até o momento.

O paciente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, inconsciente, sedado e em respiração mecânica”, complementou a nota.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Sacramento, no momento da chegada de guarnições militares de Resgate e Salvamento, o condutor e único ocupante do veículo Palio Weekend, estava do lado de fora do seu automóvel, deitado ao solo e sem sinais de vida.

“O outro veículo envolvido, um Voyage, encontrava-se capotado sendo que no momento da chegada dos militares já haviam sido retirados deste automóvel o seu condutor, adulto e do sexo masculino, e uma criança também do sexo masculino e de quatro anos de idade, por um civil que realizou os primeiros socorros. Ambos passaram pela avaliação médica de Unidade de Suporte Avançado (USA) presente no local, sendo que o condutor foi transportado em estado grave pela USB da TRIUNFO para o HC-UFTM, enquanto a criança, em estado grave e inconsciente, foi transportada pelo Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais também para o HC-UFTM”, trecho da nota do CB de Sacramento.

Outras três vítimas foram retiradas do Voyage pelos militares do Corpo de Bombeiros de Sacramento, sendo que duas delas estavam sem sinais vitais e tiveram os seus óbitos atestados pela médica da USA.

“Já a terceira vítima foi retirada com vida do veículo, imobilizada e repassada para a USA, porém, após rebaixar o seu estado de saúde, entrou em parada cardiorrespiratória e sem êxito no procedimento para reverter o quadro, foi declarado óbito no local”, finalizou a nota.