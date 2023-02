Crianças abandonadas dentro de casa em BH seguem hospitalizadas

As duas crianças encontradas abandonadas em uma casa no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte , seguem internadas no Hospital Odilon Behrens, na capital. Elas ficaram três dias dentro de um imóvel trancado e foram resgatadas com quadro de desnutrição.

Os irmãos, de 6 e 9 anos, foram resgatados por policiais militares na última terça-feira (21/2), após vizinhos denunciarem a situação de abandono dos menores. As crianças são filhas de uma mulher presa no início do mês suspeita por maus-tratos a outro filho, que faleceu aos quatro anos em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Hospital Odilon Behrens, os garotos foram transferidos à enfermaria pediátrica da unidade e têm quadro de saúde estável. Eles ainda não têm previsão de alta, mas não correm riscos de mais complicações e seguem o tratamento para reversão do quadro de desnutrição.

Leia: Mãe de crianças abandonadas em BH tem histórico de maus-tratos O tio das crianças chegou a Belo Horizonte vindo do interior de Goiás após saber do caso de abandono e acompanha os sobrinhos no hospital. A reportagem esteve no local e tentou contato, mas ele disse que a família se reuniu e decidiu não falar com a imprensa no momento.