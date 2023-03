Crianças atingidas por rodas de caminhão iam comemorar aniversário do avô

As crianças atingidas por duas rodas de um caminhão na BR-040, neste sábado (18/3), em Nova Lima, estavam indo para o aniversário do avô, em Ubá, na Zona da Mata Mineira. A informação foi confirmada pelo pai de duas das crianças e pelo patrão da da esposa dele, que levou a mulher ao Hospital João XXIII, onde os meninos estão internados.

O caso ocorreu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , na altura do KM 571, próximo à Coca-Cola. Por volta das 12h30, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia chegado ao local para o atendimento das vítimas.

A família é de Ribeirão das Neves, também na Região Metropolitana de BH. De acordo com o patrão da mãe de duas das crianças, Cleidson Jacinto, os meninos estavam viajando para a cidade de Ubá para comemorar o aniversário do avô deles.

Embora não faça parte da dinâmica do acidente, o carro em que as vítimas viajavam estava superlotado: além das quatro crianças, havia três adultos: o pai dos dois meninos que estão estáveis, seu irmão e a esposa dele, que são os pais das outras duas crianças, uma das quais faleceu e a outra que se encontra em estado grave.

No caminho para Ubá, o carro quebrou, e, pouco depois de desembarcarem, duas rodas de um caminhão que passava pela via se soltaram do eixo do veículo, atingindo os meninos. Dos adultos, apenas a cunhada do motorista apresentou ferimentos leves. Os dois homens não foram atingidos.

Márcia dos Santos, de 38 anos, é esposa do motorista e não viajaria com eles por conta de trabalho. Ela recebeu a notícia por telefone e foi levada ao hospital por Cleidson, que contou sobre o estado da mulher. “Ela está muito abalada, inconsolável”, sintetizou ele à reportagem.