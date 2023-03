Crianças de 6 e 8 anos ficam feridas em acidente de carro no Gutierrez

Dois meninos, de 6 e 8 anos, ficaram feridos quando o carro em que eles estavam bateu em uma árvore do bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesse domingo (26/3).

Em conversa com a Polícia Militar, o pai das crianças disse que estava na região porque tem o costume de ir até a área levar comida para gatos de rua e, dessa vez, resolveu levar os filhos.

Quando ele entrou no veículo, percebeu que uma vasilha estava sem comida. Ele disse que abriu a porta e, com uma perna fora do veículo e o outro pé no freio, tentou colocar a comida no prato.

Ainda segundo o homem, ele acredita que nesse momento o pé escorregou do freio e o veículo desceu a rua por cerca de 20 metros até bater de frente em uma árvore.

O pai ainda tentou correr para entrar no veículo, mas não conseguiu. Os meninos estavam no banco de trás.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou pai e filhos para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

O homem deu entrada com escoriações no pé, o mais novo com dores no abdômen e o mais velho estava inconsciente. Não se sabe o estado de saúde das crianças.