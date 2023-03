Crimes envolvendo discurso de ódio na internet cresceram 67,7% em 2022

As denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio na internet tiveram um aumento de 67,7% em 2022, em comparação com o ano de 2021. De acordo com dados fornecidos pela Safernet, mais de 74 mil queixas foram encaminhadas para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. É o maior número de denúncias de crimes de discurso de ódio em ambiente virtual desde 2017.

O crime de ódio que apresentou o maior aumento nas denúncias foi a xenofobia. O preconceito, a intolerância ou a violência contra estrangeiros ou determinado povo teve aumento de 874% entre 2021 e 2022, com 10.686 denúncias relatadas.

Em seguida, aparece a intolerância religiosa, com um crescimento de 456%, entre 2021 e 2022. Depois, vem a misoginia ou opressão ao sexo feminino, que aumentou em 251% no mesmo período.

Dentre os crimes de xenofobia, intolerância religiosa, misoginia, LGBTfobia e apologia e incitação a crimes contra a vida, o único que não apresentou crescimento em 2022 foi o neonazismo. Porém, isso não significa que a incidência desse crime caiu no Brasil.

De acordo com Thiago Tavares, diretor- presidente da Safenet, afirmou por meio de uma nota que "essa redução significa que boa parte da atividade das células neonazistas no Brasil migrou da web aberta para ambientes mais fechados, como aplicativos de troca de mensagens e fóruns na deep web".

Os crimes de ódio e as eleições

De acordo com o levantamento feito pela Safernet, as denúncias de crimes de ódio na internet costumam aumentar em anos de eleição no Brasil.

Em 2020, por exemplo, quando houve eleições municipais, foram encaminhadas quase 53 mil denúncias, representando aumento de 105% em relação a 2019. Já em 2021, ano sem eleições no país, o número caiu para 44 mil denúncias. Em 2022, esse número voltou a crescer, somando 74 mil denúncias. O cenário vem sendo observado de forma constante desde 2017.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata