Cruzeirenses são condenados por morte de atleticano em BH

Dois integrantes da torcida organizada Máfia Azul foram condenados pelo 1º Tribunal do Júri, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte , nesta quinta-feira (11/5), pela tentativa de homicídio de sete pessoas e pela morte de um homem depois de atacarem um ônibus da linha 6350, com torcedores atleticanos, em novembro de 2021.

Condenado a 61 anos e oito meses de reclusão em regime inicialmente fechado, Gustavo Luiz da Silva recebeu sentença de 19 anos pelo crime de homicídio e mais cinco anos e quatro meses para cada uma das oito tentativas de assassinato.

O outro réu, Walker Marcelino Gouveia Lopes, foi sentenciado a 56 anos e quatro meses de reclusão. Parte da condenação, 19 anos, refere-se ao assassinato. O restante aplica-se a sete tentativas de homicídio.

Segundo a assessoria do fórum, Gustavo e Walker, mesmo condenados, ficarão em liberdade provisória, com monitoração eletrônica por tornozeleira, enquanto aguardam recurso impetrado por suas defesas. Desde segunda-feira (9/5) em julgamento, o tribunal ouviu 19 testemunhas.

Entenda

O caso aconteceu em 2021, quando os integrantes da Máfia Azul interceptaram um ônibus no Anel Rodoviário, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O veículo transportava passageiros comuns e também torcedores do Atlético que voltavam do Mineirão, da partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

O coletivo passava pelo Anel quando homens ligados à Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, forçaram a parada do veículo. Pedras, rojões e bombas do tipo coquetel molotov foram arremessados, segundo a polícia. O fogo causado pelos artefatos gerou ferimentos em passageiros.

Depois, o grupo fugiu de carro, mas a blazer branca, que levava os suspeitos, acabou interceptada por militares do 41° Batalhão da Polícia Militar.