CRV Industrial capacita colaboradores com curso de Brigada Florestal

Curso de Brigada Florestal foi conduzido pelos bombeiros de Ituiutaba | Foto: Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. Nos dias 22 e 23 de julho, a CRV Industrial promoveu um curso de Brigada Florestal com foco na capacitação de seus colaboradores para atuação em situações de prevenção e combate a incêndios florestais.

O curso foi ministrado pelos militares do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), instalado em Ituiutaba. Estiveram à frente do curso o Cabo Marinho, Soldado Câmara e Soldado Julia, que conduziram o treinamento com o objetivo preparar a equipe para identificar riscos, aplicar técnicas de prevenção e realizar o combate inicial a focos de incêndio em áreas de vegetação.

“Foram dois dias intensos de aprendizado, que reforçaram a importância do trabalho em equipe para estarmos preparados diante dos desafios do combate a incêndios florestais. Meu agradecimento a todos os participantes do curso de Brigada Florestal pela dedicação e parceria”, destacou Renner Lima, engenheiro de segurança da CRV Industrial.

Cabo Marinho agradeceu à CRV pela parceria e ressaltou que o papel do Corpo de Bombeiros vai além do combate direto às chamas.