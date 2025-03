CRV Industrial celebra Dia Mundial da Água com atividades em Capinópolis e Cachoeira Dourada

Representantes da Copasa estiveram na CRV Industrial com o Programa Chuá, de educação sanitária e ambiental | Foto: Setor Ambiental

Neste sábado, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água, uma data que destaca a relevância desse recurso essencial para a vida. A CRV Industrial desenvolveu iniciativas que reforçam a importância de celebrar o dia.

Na última quinta-feira, dia 20 de março, o auditório da CRV Industrial recebeu uma palestra promovida em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA, com a participação dos representantes Adilson Maia e Manoel Antônio.

Manoel e Adilson com as integrantes do Setor Ambiental da usina CRV Industrial

Os palestrantes abordaram a importância da água no cotidiano, destacando seu papel nas atividades socioeconômicas e na sobrevivência humana. A dupla também enfatizou a necessidade de práticas sustentáveis para preservar esse recurso vital.

O processo de tratamento da água que chega às torneiras dos moradores de Capinópolis, detalhando o trabalho realizado pela companhia, também foi reforçado. A iniciativa faz parte do “Programa Chuá”, que visa levar conscientização à população sobre o uso responsável da água.

Na última semana, o Setor Ambiental da CRV Industrial promoveu um concurso de redação envolvendo estudantes das escolas Sérgio Pacheco, em Capinópolis, e João Gonçalves, em Cachoeira Dourada, Minas Gerais. O concurso premiará com dinheiro os alunos que apresentarem as melhores redações, com a condição de que os textos sejam produzidos sem o uso de inteligência artificial, valorizando a criatividade e o esforço individual.

A premiação ocorrerá na próxima semana.

De uma forma didática, e com o objetivo de chamar a atenção para o tema, o setor ambiental foi a campo para instalar placas no pátio industrial da usina, trazendo curiosidades sobre a água, dicas de economia e mensagens sobre sua importância para a sociedade.

Isadora vestida de ‘água’

A coordenadora de Meio Ambiente da CRV Industrial, Lívia Reis, destacou o impacto das ações realizadas:

“Nosso objetivo é sensibilizar a comunidade, especialmente as novas gerações, sobre o valor da água. O concurso de redação e as placas educativas são formas de engajar as pessoas e mostrar que pequenas atitudes no dia a dia podem fazer a diferença.”

“A água é o fio que tece a vida – preserve-a hoje para garantir o amanhã.”