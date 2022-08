CRV Industrial celebra Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Celebração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ocorreu no Parque João de Freitas Barbosa | Foto: Daniel Braga/Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial, juntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Apae e a Associação de Cavaleiros e Amazonas de Capinópolis (Acacap), celebraram a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na última terça-feira (24.ago.22). A comemoração envolveu os pacientes da equoterapia, realizada no Parque João de Freitas Barbosa.

A CRV Industrial, sensível ao projeto social, efetuou a doação de uniformes aos pacientes e profissionais da equoterapia.

Ademar Maximiano, presidente da Acacap ressaltou a parceria com a CRV Industrial. “equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais. Conceito da ANDE-BRASIL, 1999. O centro de equoterapia Acacap vem desenvolvendo este trabalho desde fevereiro deste ano e a parceira da CRV Industrial tem sido muito importante para este trabalho. Nós, administradores e equipe, agradecemos esta importante parceria da CRV Industrial”, disse o presidente.

“Seguindo o que preconiza nosso diretor, sr. Paulo Filho, trabalhamos em prol de uma sociedade justa, e com oportunidades para todos. CRV Industrial, Responsabilidade, Paixão e Comprometimento”, destacou Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos da CRV.

A semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A data foi instituída pela Lei nº 13.585/2.017 e visa ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

