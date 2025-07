CRV Industrial conclui auditoria e mantém certificação KOSHER

A CRV Industrial concluiu com êxito, na última quarta-feira (23/07), mais uma auditoria para manutenção da certificação KOSHER. Neste ano, o processo foi realizado de forma remota, com foco na avaliação rigorosa dos insumos utilizados na fabricação do açúcar.

A certificação KOSHER é reconhecida internacionalmente pelos altos padrões de qualidade e conformidade com as leis alimentares judaicas. A aprovação reafirma o compromisso da CRV Industrial com a excelência em seus processos produtivos.

“Seguimos trabalhando com responsabilidade e excelência, com a confiança de nossos clientes de que entregamos produtos confiáveis, seguros e de qualidade!”, destacou Yalle Coutinho, coordenadora de gestão de Qualidade da CRV Industrial.

