CRV Industrial dá início à campanha Maio Amarelo buscando a conscientização no trânsito

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial, unidade Capinópolis, deu início à campanha Maio Amarelo, buscando a conscientização no trânsito.

Nesta quinta-feira (11.mai.23), a empresa realizou uma blitz no trevo de acesso à unidade. O objetivo do evento, que reuniu colaboradores e jovens aprendizes, foi promover informações aos condutores que trafegavam pela MG-226 para que adotem um trânsito mais seguro.

O evento contou com a participação do Departamento Operacional, Segurança do Trabalho, Ambulatório, Recursos Humanos e jovens aprendizes. A Polícia Militar apoiou o evento.

Como slogan “No trânsito, o sentido é a vida”, a empresa irá adotar novas medidas informativas sobre o tema.

Surgimento do Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional que surgiu no Brasil com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os altos índices de acidentes de trânsito e promover a segurança viária. A campanha foi idealizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e teve sua primeira edição realizada em 2014.

A inspiração para a cor amarela veio da sinalização de advertência de trânsito, como o semáforo amarelo e as placas de alerta. O amarelo simboliza atenção e precaução, características importantes para prevenir acidentes.

O movimento foi criado em resposta aos alarmantes números de acidentes de trânsito no Brasil, que causam milhares de mortes e ferimentos todos os anos. A proposta do Maio Amarelo é engajar a sociedade, os órgãos públicos, as empresas e as entidades de trânsito para trabalharem juntos na busca por um trânsito mais seguro e consciente.