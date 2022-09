Crv Industrial está revitalizando o bosque da unidade para celebrar o Dia da Árvore

O bosque, além de ser o cartão postal da CRV Industrial em Capinópolis, é um local onde os colaboradores podem apreciar durante a pausa nas atividades laborais

Bosque da usina CRV Industrial está sendo revitalizado

Capinópolis, Minas Gerais. A usina mineira CRV Industrial está celebrando o Dia da Árvore com a revitalização do bosque da unidade sucroenergética. O Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro, e busca a conscientização da sociedade na busca do equilíbrio ambiental.

“O bosque é o cartão postal da usina, um local com diversidade de espécies de árvores e com sombra abundante. Sua estrutura é apreciada pelos colaboradores, que frequentam o ambiente durante as pausas nas atividades laborais, sendo utilizada para repouso. No bosque, os colaboradores têm a oportunidade de estreitar o contato com a natureza, além de refletirem sobre seus benefícios”, disse a bióloga Lívia Reis.

A CRV Industrial iniciou um processo de melhoria no ambiente do bosque, com limpeza da área e reestruturação das passarelas de acesso. Novas espécies de árvores estão sendo plantadas. O lago construído no interior do bosque proporciona beleza ao local, e é colorido por inúmeras carpas.

Ainda em comemoração ao Dia da Árvore, a CRV Industrial também efetuou doações de mudas de árvores nativas a parceiros — algo que vem se tornando tradição.

Fotos da revitalização:

Benefícios das árvores

Promovem a elevação da umidade do ar devido ao processo de evapotranspiração;

Evitam erosões, e preservam as margens das nascentes, córregos e rios;

Produzem oxigênio por meio da fotossíntese;

Amenizam a temperatura do ambiente;

São fontes de alimentos, sombra e abrigo e animais silvestres.

O Dia da Árvore é celebrado em datas diferentes ao redor do mundo. No Brasil, o dia 21 de setembro foi escolhido em razão da proximidade com a primavera, que tem início no dia 23 de setembro no hemisfério Sul.