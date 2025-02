CRV Industrial participa de imersão sobre prevenção ao Trabalho Análogo à Escravidão

(Esq) Renner Lima, Emília Ambrósio, Rômulo Machado, Michelle Pereira e Luiz Vital Bezerra Cavalcanti Neto | Foto: Divulgação

Uberlândia, Minas Gerais. A CRV Industrial participou de uma imersão para seus departamentos Agrícola, Jurídico, de Segurança do Trabalho e de Gestão de Pessoas. O tema abordado foi “Rota de Prevenção – Pontos Importantes Acerca do Trabalho em Condição Análoga à de Escravidão”, com condução do professor Rômulo Machado.

A imersão, realizada em Uberlândia, Minas Gerais, nesta quinta-feira (06), abordou aspectos legais, práticos e humanos, destacando a importância da conscientização e da implementação de medidas preventivas para assegurar condições de trabalho dignas e respeitosas, algo que a CRV já implementa desde sua instalação em terras capinopolenses.

Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos da CRV Industrial, destacou a relevância do evento: “A educação e a conscientização são ferramentas essenciais para erradicar práticas de trabalho degradante. Estamos comprometidos em garantir que todos os nossos colaboradores trabalhem em ambientes seguros”

A CRV Industrial reforça seu compromisso com a proteção e valorização de seus colaboradores.

Combate à escravidão

Resgates em 2024: Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2024, foram realizadas 1.035 ações fiscais específicas de combate ao trabalho análogo à escravidão, resultando no resgate de 2.004 trabalhadores submetidos a condições degradantes. Isso assegurou o pagamento de aproximadamente R$ 7.061.526,03 em verbas trabalhistas e rescisórias (Agência Brasil).